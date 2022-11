Σάκκαρη – Σαμπαλένκα 2-0: Μαρία, βγαλμένη από το ομορφότερο όνειρο – Πέρασε στα ημιτελικά του WTA Finals

Με μια εμφάνιση βγαλμένη από τα πιο όμορφα όνειρα η Μαρία Σάκκαρη πέρασε στα ημιτελικά του WTA Finals, αφού πρώτα κέρδισε την Αρινα Σαμπαλένκα με 2-0 σετ (6-2, 6-4 σε 1 ώρα και 37 λεπτά).

Η Ζαμπέρ, νωρίτερα κέρδισε την Πεγκούλα με 2-1 σετ (1-6, 6-3, 6-3), ωστόσο αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχεί την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, ακόμα και με το ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας, αν χάσει μεθαύριο από την Τυνήσια.

Αυτό, γιατί το 2-0 κόντρα στην Σαμπαλένκα σε συνδυασμό με το 2-0 επί της Πεγκούλα, της δίνει την πρόκριση ακόμη και σε αυτό το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, από την στιγμή που σε δύο ματς δεν έχει χάσει σετ.

Βγάζοντας εξαιρετικές άμυνες, αναγκάζοντας σε συνεχόμενα λάθη την Σαμπαλένκα, αλλά και με το φόρχαντ της να είναι αποτελεσματικό, έφτασε εύκολα στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

SEMI-FINAL SAKKARI 🙌@mariasakkari defeats Sabalenka 6-2, 6-4 & advances out of the Nancy Richey Group!#WTAFinals pic.twitter.com/2J8ZIiQKKp

— wta (@WTA) November 3, 2022