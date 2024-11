RFS – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικέφαλου του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την RFS στη Λετονία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League και θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην εφετινή διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Κοτάρσκι ξεκινά στην εστία με τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Ότο να βρίσκονται μπροστά του. Οι Καμαρά και Οζντόεφ παίρνουν θέση στον άξονα ενώ οι Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ θα κινηθούν πίσω από τον Τσάλοφ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Ότο, Καμαρά, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ.

#Starting11 Our starting line up for the game against #RFS at Daugava Stadium #RFSPAOK #UEL #PreGame #PamePAOKARA #varagons @EuropaLeague pic.twitter.com/FyDW9qt97V

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 28, 2024