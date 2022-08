Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 1-4: Tεσσάρα οι «Μπλουγκράνα» στο «Ανοέτα» – BINTEO

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε τα 34α γενέθλιά του, ωστόσο για να κάνει… πάρτι στο Σαν Σεμπαστιάν χρειάστηκε να περάσει στον αγώνα ο Άνσου Φάτι. Όταν ο Τσάβι τον έριξε στη μάχη, η Μπαρτσελόνα έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο και διέλυσε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 4-1 για τη 2η αγωνιστική της La Liga.

Οι Καταλανοί μετρούσαν τρία παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς γκολ (ύστερα και από το 0-0 στην πρεμιέρα κόντρα στη Ράγιο), με τον Πολωνό να βάζει τα πράγματα στη θέση τους μόλις στα 44 δευτερόλεπτα με το πρώτο γκολ του στους “μπλαουγκράνα”. Η χαρά για το 1-0 κράτησε πέντε λεπτά, αφού οι κόντρες ευνόησαν τον Αλεξάντερ Ίσακ για την ισοφάριση. Και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες να πάρουν το προβάδισμα, με τον Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν να αποσοβεί το 2-1 στο 1ο ημίχρονο.

Ο Τσάβι έριξε στον αγώνα τον Φάτι στο 64′ και αμέσως άρχισε η αντεπίθεση των φιλοξενουμένων. Ο 19χρονος Ισπανός με τακουνάκι έβγαλε ασίστ στον Ουσμάν Ντεμπελέ για το 2-1 στο 66′ και δύο λεπτά αργότερα η μπάλα κρύφτηκε ξανά, με τον Φάτι να την εμφανίζει στον Λεβαντόφσκι για το 3-1. Στο 79′, ήταν η σειρά του Πολωνού να τροφοδοτήσει τον Φάτι με τακουνάκι (και τη βοήθεια μιας κόντρας) και αυτός να χριστεί σκόρερ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

La Liga: Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής:

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 (40’ Παλαθόν, 59’ Σις)

Σεβίλλη-Βαγιαδολίδ 1-1 (86’ Ρεκίκ-80’ Ανουάρ)

Οσασούνα-Κάντιθ 2-0 (37′ Άβιλα, 79′ Γκαρθία)

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2 (56′ Μουρίκι – 9′ πεν., 73′ πεν. Ιγκλέσιας)

Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4 (23′ πεν. Άσπας – 14′ πεν. Μπενζεμά, 41′ Μόντριτς, 56′ Βινίσιους, 66′ Βαλβέρδε)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια 1-0 (42′ Μπερενγκέρ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 0-2 (73′ Πίνο, 90’+7′ Μορένο)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 1-4 (Ισάκ 6′-Ντεμπελέ 66′, Λεβαντόφσκι 1′,68′, Φάτι 79′)

Έλτσε-Αλμερία (22/8, 21:00)

Χιρόνα-Χετάφε (22/8, 23:00)