Premier League: Νέα υπόθεση βιασμού από ποδοσφαιριστή

Θλίψη, οργή και αγανάκτηση, έχει προκαλέσει στην Αγγλία, η είδηση για νέο περιστατικό φερόμενου βιασμού από παίκτη της Premier League, λίγες ημέρες μετά το τέλος της δίκης του Μπενζαμέν Μεντί για αντίστοιχη κατηγορία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον βρετανικό Τύπο, ένας παίκτης της Premier League κατηγορείται για βιασμό από μια γυναίκα, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Η ταυτότητα του παίκτη που εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση δεν έχει αποκαλυφθεί, ενώ το φερόμενο θύμα, που ήταν 19 ετών όταν έγινε ο φερόμενος βιασμός, εξηγεί ότι ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο δεν γνώριζε από το παρελθόν, την πλησίασε στο δικό της δωμάτιο σε ένα πάρτι που διοργανώθηκε στο σπίτι της, πριν από οκτώ χρόνια.

«Αυτό που θυμάμαι στην συνέχεια, είναι ότι η συγκάτοικός μου, χτυπούσε την πόρτα του δωματίου και με ρωτούσε, τι συμβαίνει»; αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην αγγλική εφημερίδα «Daily Mail».

