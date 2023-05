Premier League: Καλύτερος παίκτης της σεζόν αναδείχθηκε ο Έλρινγκ Χάαλαντ

Με το… δεξί μπήκε στην Premier League ο Έλρινγκ Χάαλαντ, που έκανε τη διαφορά και βοήθησε την Μάντσεστερ Σίτι να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Νορβηγός αποδείχθηκε και επί αγγλικού εδάφους ότι είναι σεσημασμένος σκόρερ,` πετυχαίνοντας 36 γκολ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα και έσπασε τα κοντέρ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στη βράβευση του ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2022-23.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season 🤩#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX

— Premier League (@premierleague) May 27, 2023