Ποτσέκο: Έτσι προέκυψε η αγκαλιά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο—Viral το βίντεο

Για την αγκαλιά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο. Σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ήταν το πιο ψηλό άλμα που είχε κάνει στη ζωή του.

«Αγκάλιασα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη μέση του διαδρόμου των αποδυτηρίων. Πήγαινα για να βγω στο γήπεδο και ο Γιάννης ερχόταν προς μέσα, προφανώς έκανε ζέσταμα. Έτρεξε και πήδηξα πιο ψηλά απ’ ότι έχω πηδήξει ποτέ στη ζωή μου γιατί είναι και ψηλός και τον αγκάλιασα» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής Ιταλίας.

Εκτός, πάντως, από την αγκαλιά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο συζητήθηκε την Κυριακή και για την κίνησή του να αγκαλιάσει έναν προς έναν τους παίκτες της Εθνικής Σερβίας πριν να πανηγυρίσει την επική πρόκριση στους 16 του Eurobasket 2022 με τους παίκτες του.

Let’s make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022