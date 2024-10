Πάουλα Μπαντόσα: Η φωτογραφία με τα κλειστά μάτια και τα… chopsticks που προκάλεσε σάλο – Οι κατηγορίες για ρατσισμό και η «συγγνώμη»

Την Κυριακή το απόγευμα, η Πάουλα Μπαντόσα ηττήθηκε στα ημιτελικά του China Open από την Αμερικανίδα Coco Gauff – η οποία συνέχισε στον τελικό με σκοπό να κερδίσει το τουρνουά.

Ο προπονητής της Μπαντόσα, Pol Toledo δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Μια συγκεκριμένη ωστόσο φωτογραφία, η οποία απεικόνιζε την Πάουλα Μπαντόσα, να κρατάει τα κινέζικα ξυλάκια (chopsticks), δίπλα στο πρόσωπο της και τα μάτια της να είναι κλειστά, αποτέλεσε την αφορμή για να δεχτεί από το κοινό της, στα social media, κριτική, αφού θεωρήθηκε μια άκρως ρατσιστική κίνηση από την σταρ του τένις.

Αμέσως η Πάουλα Μπαντόσα, απολογήθηκε μέσω των social media και ο προπονητής της, Pol Toledo, διέγραψε τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

not badosa lying through her teeth… “I was playing around with my face and wrinkles” girl please be so for real for a second https://t.co/cFSkbSWbXh pic.twitter.com/9TNDj7hpAg

— vivi 🖍️ (@channelserve) October 7, 2024