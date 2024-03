ΠΑΟΚ: Η ομάδα της Super League με τους πιο νέους παίκτες – ΦΩΤΟ

O ΠΑΟΚ είναι ο σύλλογος της Super League με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας απόκτησης παικτών τις τελευταίες δέκα μεταγραφικές περιόδους (Ιούλιος 2019 έως σήμερα).

Αυτό αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), που κατατάσσει σχεδόν 800 συλλόγους από 48 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τη μέση ηλικία απόκτησης των παικτών της πρώτης ομάδας από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα.

Ο χαμηλότερος μέσος όρος καταγράφηκε για τους Αυστριακούς της Σάλτσμπουργκ (20,93 έτη), ενώ ο υψηλότερος μετρήθηκε για την ομάδα του Κατάρ Αλ Γκαράφα (30,27 έτη).

Ένα άλλο μέλος του «γαλαξία» της Red Bull, η Μπραγκαντίνο κατατάσσεται δεύτερη (21,72 έτη), ενώ οι Βάσκοι της Αθλέτικ Μπιλμπάο (21.90) συμπληρώνουν το βάθρο με λίγες ωστόσο αποκτήσεις παικτών, αφού οι περισσότεροι παίκτες τους προέρχονται απευθείας από την ακαδημία νέων.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης η NK Μπράβο της Σλοβενίας, δύο ουκρανικοί σύλλογοι (Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ντιναμό Κιέβου), δύο από το Βέλγιο (Γενκ και Σερκλ Μπριζ), ένας από τη Σουηδία (Έλφσμποργκ) και ένας από τη Σλοβακία (Ρούζομπεροκ).

Recruiting young world rankings 🐣 Last 5⃣ seasons' first-team signings 😎

🥇 #RBSalzburg 🇦🇹 20.93 years of age

🥈 #RBBragantino 🇧🇷 21.72

🥉 #AthleticClub 🇪🇸 21.90

Data for 7⃣7⃣7⃣ teams🌏 👉 https://t.co/ydbrUO6I2c pic.twitter.com/kjq6agQOXa

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 27, 2024