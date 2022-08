Πανηγυρικά στους «16» του Σινσινάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σοβαρός στο ντεμπούτο του στο Masters του Σινσινάτι και επικράτησε του Φίλιπ Κραΐνοβιτς με straight sets, για να προκριθεί στον 3ο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, δυο μόλις ημέρες μετά την πτώση του από το Top-5 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τελευταίο τουρνουά προετοιμασίας του, ενόψει US Open.

Έπειτα από μόλις 69 λεπτά αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε του Σέρβου και Νο46 τενίστα του κόσμου, με σχετική άνεση και σκορ 6-3, 6-4, για να “κλείσει” το ραντεβού του στους “16”, με το Νο13 του ταμπλό, Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Stef starts fast 🙌

A semi-finalist in ’20 and ’21, @steftsitsipas is up and running at #CincyTennis with a 6-3 6-4 win over Krajinovic. pic.twitter.com/BmhqqR33Tm

— Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2022