Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94: Φουρνιέ και Μιλοτίνοφ έβαψαν «κόκκινη» την ματσάρα

Σε ένα καθηλωτικό ντέρμπι «αιωνίων», το οποίο… ξεχείλιζε από ποιότητα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο όταν οι άμυνες πέρασαν σε δεύτερη μοίρα και οι δύο ομάδες ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο, ο Ολυμπιακός στέφθηκε νικητής στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, δίνοντας συνέχεια στην ευρωπαϊκή κυριαρχία του απέναντι στον Παναθηναϊκό και διευρύνοντας το αήττητο σερί του στην Euroleague απέναντι στο «τριφύλλι» στο 7-0!

In the Derby of the Eternal Enemies, @Olympiacos_BC leave the Oaka Altion with a statement victory in the latest #RivalrySeries clash 🔥 pic.twitter.com/V6NDR4gKyH

