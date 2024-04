Παναθηναϊκός – Μακάμπι 87-91: Έκανε το break και έκλεψε το πλεονέκτημα

Ο κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο (τον κέρδισε εντός και εκτός έδρας), Μακάμπι Τελ Αβίβ, «έσπασε» από το Game 1 της σειράς των πλέι οφ το πλεονέκτημα έδρας των «πράσινων», επιστρέφοντας από το -12 (56-44 στο 22′) και κάνοντας το πρώτο βήμα για το φάιναλ φορ του Βελιγραδίου με το τελικό 91-87, στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Πλέον το «τριφύλλι» στοχεύει στην ισοφάριση της σειράς σε 1-1 την προσεχή Πέμπτη (25/4), πριν αυτή μεταφερθεί στο ουδέτερο Βελιγράδι.

