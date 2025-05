Παναθηναϊκός – Εφές: Πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της τουρκικής ομάδας, τα ξημερώματα πριν το Game 5

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ (21:45), στο Game 5 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για το Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του καθοριστικού αγώνα, σημειώθηκε αναστάτωση στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της τουρκικής ομάδας. Συγκεκριμένα, στις 02:30 τα ξημερώματα, μία ομάδα ατόμων εκτόξευσε βεγγαλικά και φωτοβολίδες στον εξωτερικό χώρο του καταλύματος, με συνέπεια να διακοπεί ο ύπνος αρκετών μελών της αποστολής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους για να καταλάβουν τι συνέβη.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη σελίδα «Hooligans.cz», με σχετική αναφορά σε οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το συμβάν δεν κράτησε πολλά λεπτά, με τους δράστες να αποχωρούν άμεσα.

06.05.2025, Panathinaikos🇬🇷 – Anadolu Efes🇹🇷, info Gate13: Today is a very crucial game against Efes Pilsen for Basketball EuroLeague.. Yesterday some went to hotel of Efes just to remind them that we Today they jungle is waiting them 😉, click for more here:… pic.twitter.com/yD8ttdwjHT

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 6, 2025