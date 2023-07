Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάιλ Γκάι

Σε ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής του με την προσθήκη του Κάιλ Γκάι, προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» κατέβαλαν το buy out του 25χρονου γκαρντ στην Μπανταλόνα και απέκτησαν τα δικαιώματα του, προσθέτοντας το όνομα του δίπλα σε αυτά των Κώστα Σλούκα, Λούκα Βιλντόζα και Τζέριαν Γκραντ στην περιφέρεια του «τριφυλλιού».

Την περυσινή αγωνιστική περίοδο ο Γκάι είχε μέσο όρο 11,8 πόντους και 2,6 ασίστ στο EuroCup, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα μέτρησε 12,8 πόντους και 2,1 ασίστ. Ατού του η ευστοχία από τα 6,75, με τον 25χρονο να σούταρε με τη φανέλα της Μπανταλόνα με 34,7% από το τρίποντο.

