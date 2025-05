ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης και υπερηφάνειας προς την ομάδα μπάσκετ του συλλόγου, μετά την τεράστια πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four, που φέτος θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «σπίτι» της με σκορ 84-86.

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή επιτυχία, η ποδοσφαιρική ομάδα του συλλόγου εξέφρασε την υποστήριξή της στους «ερυθρόλευκους» του παρκέ, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Στη σχετική δημοσίευση, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague!»

Την ανάρτηση συνόδευσε πανηγυρική φωτογραφία της ομάδας, με τους πρωταγωνιστές του θριάμβου να πανηγυρίζουν την πρόκριση που φέρνει για ακόμη μία φορά τον Ολυμπιακό στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! 🔴⚪️

#Olympiacos #Basketball #Piraeus #Final4 #Euroleague #Europe #Greece pic.twitter.com/eMRg16344n

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 1, 2025