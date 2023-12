Ουγκό Λορίς: Ανακοινώθηκε από την Λος Άντζελες FC μέχρι το 2024 – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Λος Άντζελες FC ανήκει από το βράδυ του Σαββάτου 30 Δεκεμβρίου 2023, ο 37χρονος πλέον Ουγκό Λορίς.

Έπειτα από 11 χρόνια στην Tότεναμ, ο Λορίς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2024 με τον σύλλογο των ΗΠΑ, στο οποίο υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για το 2025 και για το 2026.

Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Λορίς το απόγευμα του Σαββάτου, με τους Αμερικανούς να τον ανακοινώνουν λίγες ώρες αργότερα.

Ο πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Γαλλίας μέτρησε 447 φορές συμμετοχές με τη φανέλα των Σπερς από το 2012, ενώ διετέλεσε αρχηγός τους τα τελευταία χρόνια.

Ο Λορίς δεν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Άγγελου Ποστέκογλου και γι’ αυτό αποφάσισε να περάσει τον Ατλαντικό για τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Hugo Lloris Is Black & Gold.

📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.

— LAFC (@LAFC) December 30, 2023