Ολυμπιακός: Πάτησε Ελλάδα ο Εβάν Φουρνιέ – Αποθέωση από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» – ΦΩΤΟ

Ο Εβάν Φουρνιέ αφίχθη στην Αθήνα και έτυχε θερμής υποδοχής από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας, που αποτελεί πλέον μέλος του ρόστερ του Ολυμπιακού, προσγειώθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα αργά το βράδυ, στις 23:40. Η πτήση του από το Παρίσι καθυστέρησε ελαφρώς, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τους φίλους της ομάδας να παραμείνουν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχτούν.

Παράλληλα, ο μάνατζερ του αθλητή ανάρτησε μια φωτογραφία από το εσωτερικό του αεροπλάνου κατά την προσγείωση, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό των οπαδών που περίμεναν την άφιξή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Φουρνιέ από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

He is here!!! @EvanFourmizz

👀 on the t-shirt#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2nKRsEYdQq

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2024