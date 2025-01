Ολυμπιακός – Καραμπάγκ: Η ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων

Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το μας με την Καραμπάγκ , για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε στον πάγκο τους Ροντινέι, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ρέτσο και Ορτέγκα.

H ενδεκάδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ είναι η εξής: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο, Πιρόλα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Βέλντε, Κωστούλας, Ζέλσον, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against Qarabağ! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYQAR #UEL pic.twitter.com/iL4j5BxD1u

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 30, 2025