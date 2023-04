Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 79-68: Ένα βήμα πιο κοντά στο Κάουνας

Με τον Αϊζάια Κάναν να «τιμωρεί» τη Φενερμπαχτσέ από τα 6,75 στην τρίτη περίοδο, όταν μέτρησε 5/6 τρίποντα, ο Ολυμπιακός βρήκε το ξέσπασμα που έψαχνε και με «όπλο» το μακρινό σουτ μέχρι το φινάλε, έγραψε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 79-68 της Φενερμπαχτσέ του Δημήτρη Ιτούδη στο ΣΕΦ, όπου θα φιλοξενηθεί και το Game 2 (28/4), πριν η σειρά μεταφερθεί στην Πόλη.

.@Olympiacos_BC roars in front to go 1-0 up in the series#EveryGameMatters pic.twitter.com/HjMwIaHq3m

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2023