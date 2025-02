Ολυμπιακός: «Άρσεναλ, Τότεναμ και Νότιγχαμ ενδιαφέρονται για Κωστούλα και Μουζακίτη»

Μπάμπης Κωστούλας και Χρήστος Μουζακίτης αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και είναι δεδομένο ότι το ενδιαφέρον και οι κρούσεις για τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι από εδώ και πέρα συνήθεια.

Το «TBRFootball.com» αφιέρωσε άρθρο στους αστέρες του Ολυμπιακού, στο οποίο υποστηρίζει πως Άρσεναλ, Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ τους παρακολουθούν στενά. Σε ό,τι αφορά τη Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Το TBR Football έχει ενημερωθεί ότι η Φόρεστ γνωρίζει καλά το δίδυμο και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών θα μπορούσε να ωφελήσει το κλαμπ».

TBR Football understands that Nottingham Forest are aware of Olympiacos’ highly-rated duo Charalampos Kostoulas and Christos Mouzakitis.https://t.co/HxovQGV6ie

