Ολυμπιακός – Αρμάνι 82-66: Ερυθρόλευκη εκτόξευση στην κορυφή της Euroleague

Ο επιθετικός πλουραλισμός και η εντυπωσιακή κι άκρως αποτελεσματική άμυνα του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο (8 κλεψίματα, παθητικό μόλις 6 πόντων), έδωσε το απαιτούμενο «καύσιμο» στην επίθεση του Ολυμπιακού για να πάρει διαφορά 15 πόντων και να φτάσει στη δεύτερη σερί νίκη του κι 11η συνολικά στην Euroleague, κλείνοντας πανηγυρικά τον α’ γύρο της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 82-66 της Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, υπερασπίστηκαν την έδρα τους και πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας, σε μία φοβερή «συγκατοίκηση» μαζί με τις Μπασκόνα, Μπαρτσελόνα και Μονακό (με πρώτο τον Ολυμπιακό), στις οποίες μπορεί να προστεθεί και η Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον νικήσει την Μακάμπι.

Ο πολύ καλός Πίτερς -στο πρώτο σπουδαίο παιχνίδι του μετά από καιρό- το… ξεκίνησε κι ο Τόμας Γουόκαπ το τελείωσε το «έργο» για τον Ολυμπιακό, κόντρα στην σκληροτράχηλη Αρμάνι, η οποία «επέστρεψε» δύο φορές από διψήφιες διαφορές, αλλά λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην άμυνα των Πειραιωτών…

Joel Bolomboy going UP! #FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/V1N27jQHbL

Ok Shaq!@ShaqInTheBox adds another spectacular dunk to his collection!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hMfF1n4iwT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2023