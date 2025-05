ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 11 ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κόντρα στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη για τη θέση του τερματοφύλακα, όπως συνηθίζει στους αγώνες του κυπέλλου. Ταυτόχρονα, η τετράδα της άμυνας απαρτίζεται από τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Στα χαφ θα βρεθούν οι Έσε και Γκαρθία, με τον Τσικίνιο μπροστά τους και τους Μάρτινς και Ροντινέι στα “φτερά”. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Γκαρθία, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ελ Κααμπί

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OFIOLY #GreekCupFinal pic.twitter.com/lyCnL2r8Xp

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 17, 2025