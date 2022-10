ΝΒΑ: Δείτε το βίντεο με την γροθιά στην προπόνηση των Γουόριορς

Μία ημέρα μετά από το επεισόδιο στην προπόνηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, στο φως τη δημοσιότητας ήρθε το video με την γροθιά του Ντρέιμοντ Γκριν στον Τζόρνταν Πουλ που προκάλεσε σοκ στο ΝΒΑ.

Στο video του TMZ, ο Γκριν εμφανίζεται να περπατάει μακριά από τον Πολ, με τους δύο συμπαίκτες να έχουν έντονο διάλογο. Ο έμπειρος φόργουορντ γύρισε προς τα πίσω, ακούμπησε το κεφάλι του σε εκείνο του νεαρού γκαρντ που τον απώθησε και τότε τον χτύπησε με μία απίστευτη γροθιά.

My lordddddd Dray sent Jordan Poole to gawd pic.twitter.com/z2aRdcrR6E

