Ντάνιελ – Τσιτσιπάς 0-3: Πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Wimbledon – Βίντεο

Νικηφόρα, αλλά αγχωτική ήταν η πρεμιέρα των υποχρεώσεων του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας και Νο11 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 3-0 σετ (7-6, 6-4, 7-5) του Τάρο Ντάνιελ (Νο84), στον πρώτο γύρο του φημισμένου γκραν σλαμ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο εμπόδιο, το οποίο θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού Εμίλ Ρουσουβουόρι-Μακένζι ΜακΝτόναλντ, που είναι σε εξέλιξη.

Ο 26χρονος μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, υπερασπίστηκε στο σερβίς του και με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ προηγήθηκε με 4-1. Ωστόσο, ο Ντάνιελ αξιοποίησε όλα τα λάθη του Τσιτσιπά που ακολούθησαν και με δικό του σερί 3-0 ισοφάρισε σε 4-4. Οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τάι μπρέικ, εκεί όπου ο «Tsitsifast» ήταν πιο συγκεντρωμένος, παίρνοντας το πρώτο σετ με 7-6.

Στο δεύτερο σετ ο 26χρονος ήταν πιο αποτελεσματικός, έκανε το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ και κρατώντας το δικό του σερβίς έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού με 6-4.

Στο τρίτο σετ τα πάντα ήταν ισορροπημένα μέχρι το 11ο γκέιμ, αλλά σε εκείνο το σημείο μίλησε η εμπειρία του Τσιτσιπά, ο οποίος με μπρέικ έγραψε το 7-5 και πήρε τη νίκη με 3-0, μετά από περίπου δυόμιση ώρες.

No.11 seed Stefanos Tsitsipas fends off a valiant Taro Daniel 7-6(5), 6-4, 7-5 to progress to the second round 🇬🇷#Wimbledon pic.twitter.com/vo3oN9RVTb

— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024