Νόβακ Τζόκοβιτς: Συνθήματα υπέρ του στους δρόμους πόλεων της Σερβίας – BINTEO

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε τελικά από την Αυστραλία και δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open, γεγονός που έχει φέρει έντονες αντιδράσεις από ολόκληρη τη Σερβία, για τον πιο διάσημο αθλητή της.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ιστορικό Γκραν Σλαμ, που θα τον έφερνε πάνω από τους Ράφαελ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ, αλλά την ίδια ώρα έζησε και μία απίστευτη περιπέτεια στη χώρα των καγκουρό.

Ως εκ τούτου, όλη η Σερβία φαίνεται ότι βρίσκεται στο πλευρό του και στους δρόμους του Βελιγραδίου υπάρχουν ακόμη και μηνύματα υπέρ του σε φωτεινές πινακίδες. «Νόβακ είσαι το καμάρι της Σερβίας» και «Έλα σπίτι Νόλε, οι άνθρωποί σου σε αγαπούν», γράφουν κάποιες από αυτές, με τον Τζόκοβιτς πάντως να αναμένεται να ταξιδέψει πρώτα στην Ισπανία, όπου και βρίσκεται η σύζυγός του.

Meanwhile in Belgrade, Serbia 😍 Home country is waiting for its hero.

Source: Srdjan Djokovic, IG @NovakFanClub pic.twitter.com/snC0ebfBPq

— Yerik_nolefamkz 🇰🇿 (@yerikilyassov) January 16, 2022