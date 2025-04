Νέο ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου με 500 νίκες πρωταθλήματος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έφτασε τις 500 νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος.

Το ορόσημο, όπως αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ εναντίον της Αλ Ριγιάντ (2-1) στις 12 Απριλίου, όπου σκόραρε και τα δύο γκολ.

Η κατανομή των 500 νικών από τις ομάδες του: Σπόρτινγκ 11, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 152, Ρεάλ Μαδρίτης 216, Γιουβέντους 69, Αλ Νασρ 52.

THE FIRST TO REACH 500

— IFFHS (@iffhs_media) April 14, 2025