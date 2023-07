NBA: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παρέμεινε στους Μιλγουόκι Μπακς

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παραμένει στο Μιλγουόκι και θα συνεχίσει στους Μπακς, στο πλάι τού αδελφού του και σούπερ σταρ των «Ελαφιών», Γιάννη.

Ο δυναμικός φόργουορντ έκλεισε το ρόστερ των πρωταθλητών του ΝΒΑ το 2021 παίρνοντας τη 15η (τελευταία) θέση στο έμψυχο δυναμικό τους.

Να σημειωθεί ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ήδη τέσσερα χρόνια στους Μπακς, έχοντας φορέσει το διαμαντένιο δαχτυλίδι, με μέσο όρο σε 162 αγώνες της κανονικής περιόδου 2,7 πόντους και 1,8 ριμπάουντ ανά 8,4 λεπτά.

Ο διεθνής φόργουορντ έλειπε με ειδική άδεια από τις τελευταίες προπονήσεις της Εθνικής ομάδας, που προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο της Άπω Ανατολής, αλλά θα επιστρέψει σύντομα.

Antetokounmpo chose return to the Bucks over multiple options, including Knicks, sources said. Brothers Giannis and Thanasis, Brook and Robin Lopez all reunited in Milwaukee for next season. https://t.co/f0YcRcmvkE

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2023