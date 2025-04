NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε Τσάμπερλεϊν και Ρόμπερτσον με ιστορικό επίτευγμα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, διανύοντας τη 12η σεζόν του με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς πετυχαίνοντας παράλληλα, ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα, που τον κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους όλων των εποχών.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τη φετινή αγωνιστική χρονιά με μέσο όρο 30,4 πόντους, 11,9 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ ανά 34 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα συμμετοχής, σε σύνολο 67 αγώνων. Με τις φετινές του επιδόσεις, κατάφερε για τρίτη φορά στην καριέρα του να έχει μέσο όρο 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, επίτευγμα που ξεπέρασε αντίστοιχα ρεκόρ θρύλων του NBA.

A historic achievement for the Greek Freak 😤

Giannis averaged 30+ PPG, 10+ RPG and 5+ APG for the third time in his career, passing Wilt and Oscar for the most such seasons in NBA history 🤯 pic.twitter.com/ENJhzaCq1v

— NBA (@NBA) April 14, 2025