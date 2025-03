NBA: Αλλάζουν χέρια οι Σέλτικς αντί 6,1 δισ. δολαρίων – Είναι το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού

Το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού είναι γεγονός. Όπως αναφέρει το ESPN, η οικογένεια Γκρούσμπεκ συμφώνησε να πουλήσει τους Μπόστον Σέλτικς στον Μπιλ Τσίσχολμ, επιχειρηματία στον τομέα των τεχνολογιών, αντί του ιλιγγιώδους ποσού των 6,1 δισ. δολαρίων, το υψηλότερο τίμημα που έχει δοθεί ποτέ για ομάδα, αφού ξεπερνά τα 6,05 δισ. που απαιτήθηκαν για να αλλάξουν χέρια οι Ουάσινγκτον Κομάντερς του NFL. Σε επίπεδο NBA, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 4 δισ. δολάρια που κατέβαλε ο Ματ Ισμπια για την αγορά των Φοίνιξ Σάνς, το 2022.

Η οικογένεια Γκρούσμπεκ είχε αγοράσει τους Σέλτικς το 2002 έναντι 360 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσω της κοινοπραξίας “Boston Basketball Partners”, και τους οδήγησε στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων, το 2008 και το 2024. Συνολικά, η ομάδα της Βοστώνης είναι η πλέον επιτυχημένη στην ιστορία του NBA, με 18 τίτλους.

Ο Μπιλ Τσίσχολμ είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας “Symphony Technology Group”, με έδρα την Καλιφόρνια, όμως ο ίδιος έχει γεννηθεί στη Μασαχουσέτη και είναι από χρόνια οπαδός των Μπόστον Σέλτικς.

Ο Γουίκ Γκρούσμπεκ είχε εκφράσει από το περασμένο καλοκαίρι την πρόθεσή του να πουλήσει την ιστορική ομάδα, διατηρώντας όμως το διοικητικό ρόλο του ως το τέλος της σεζόν 2027-28. Δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι ο όρος αυτός θα ικανοποιηθεί και ότι ο Τσίσχολμ θα αναλάβει μετά από τρία χρόνια τη λειτουργία του οργανισμού.

