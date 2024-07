Μυθικό παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος γυναικών – H Μάχουτσικ «πέταξε» πάνω από τα 2.10μ.

Μυθικό παγκόσμιο ρεκόρ στο ύψος γυναικών σημείωσε η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ στο πλαίσιο του Diamond League του Παρισιού ξεπερνώντας τα 2,10μ! Το συγκεκριμένο αγώνισμα ήταν αυτό που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα στην «Πόλη του Φωτός» και όχι αδικαιολόγητα.

Η Ουκρανή άλτρια, Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, έπειτα από ένα αξέχαστο αγώνα κατάφερε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Στέφκα Κονσταντίνοβα, με άλμα στα 2,10μ!

