Μονακό: Επεισόδιο Τζέιμς-Μίτροβιτς

Κάθε άλλο παρά ήρεμη είναι η κατάσταση ανάμεσα στον Μάικ Τζέιμς και το προπονητικό επιτελείο της Μονακό. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Ζβέζνταν Μίτροβιτς απέσυρε στον πάγκο τον Αμερικανό γκαρντ, για να ακολουθήσει ένας «θερμός» διάλογος.

Si dialoga sulla panchina del Monaco. Mike James avvia il suo match con una persa e una sigaretta in difesa sul Chacho.

Ovviamente, gli basta il nulla per cambiare la gara. Sua e non solo. pic.twitter.com/AAiw52GOd3

— 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) December 10, 2021