Μιλγουόκι Μπακς: Σε αναμμένα… κάρβουνα λόγω Γιάννη – Ο παίκτης – «κλειδί» που θα καθορίσει την παραμονή του

Μεγάλη κουβέντα έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στο NBA, σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο «Greek Freak» εδώ και αρκετό καιρό έχει εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τα «ελάφια» σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενίσχυση με φόντο επιπλέον κατακτήσεις πρωταθλημάτων.

«Αν οι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με μένα είναι υπέροχο, αν όχι πρέπει να νικήσω», είχε δηλώσει προ ημερών στο podcast «48 minutes» στην Αμερική. Οι ατάκες του αυτές ήταν ικανές να… σηκώσουν αρκετή σκόνη, μια και οι Ζακ Λόου και Ραμόνα Σέλμπουρν τόνισαν πως 10 ομάδες του «μαγικού κόσμου» ερίζουν για την απόκτησή του.

Όμως, οι «πονοκέφαλοι» για τα «Ελάφια» δεν σταματούν εκεί, καθώς ο Μπόμπι Μαρκς του ESPN έθεσε ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο ίσως αποδειχθεί σημαντικό στην υπόθεση παραμονής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η υπόθεση με τον Τζρου Χόλιντεϊ, μια και σε περίπτωση που δεν ανανεώσει, τότε, ο «Greek Freak», ίσως αποφασίσει… νωρίτερα την αποχώρησή του από το Ουισκόνσιν.

«Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα υπογράψει επέκταση, δεν έχει νόημα οικονομικά. Θα ανησυχούσα με βάση το τι συμβαίνει με τον Τζρου Χόλιντεϊ. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ο παράγοντας X-factor. Η ανανέωση του Χόλιντεϊ θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Φλεβάρη. Μελλοντικά μπορεί να είναι free agent την επόμενη σεζόν. Τι κάνει το Μιλγουόκι μαζί του, αν τον χάσουν θα βρεθούν σε μεγάλο μπελά», υποστήριξε.

