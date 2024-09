Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Λόβρεν – Η αποκάλυψη του Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να πυροδοτήσει την «βόμβα» Ντέγιαν Λόβρεν, καθώς όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει έρθει σε συμφωνία με την Λυών ώστε να τον κάνει δικό του.

Ο Κροάτης διεθνής έχει φορέσει την φανέλα της Λίβερπουλ με την οποία έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, ενώ το 2018 ήταν στο ρόστερ της εθνικής Κροατίας, όταν έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου κυπέλλου στην Ρωσία. Με τους «κόκκινους» κατέκτησε την Premier League, το Champions League και το Super Cup, ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Λυών.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!

Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.

Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024