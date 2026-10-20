Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Για το καλύτερο δυνατό η Ένωση στο «Έτιχαντ»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στον πιο δύσκολο ευρωπαϊκό αγώνα της στη δεκαετία, απέναντι σε μία ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Αγγλίας αλλά αναζητά αντίδραση μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον αντικειμενικά πιο δύσκολο ευρωπαϊκό αγώνα της στη δεκαετία που διανύουμε δίνει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ».
  • Στα «απόνερα» της εποχής Γκουαρδιόλα, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο, οι «Πολίτες» βρίσκονται στην κορυφή της Premiership με 7 στα 7 και 21 βαθμούς.
  • Το γεγονός ότι δεν παίζει ο τραυματίας Σεμένιο και είναι αμφίβολος ο σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ μοιάζει θετικό για την Ένωση, όμως οι αντικαταστάτες τους είναι επίσης παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον αντικειμενικά πιο δύσκολο ευρωπαϊκό αγώνα της στη δεκαετία που διανύουμε δίνει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Η καλύτερη αγγλική ομάδα των τελευταίων δέκα χρόνων, με έξι πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, αλλά και το πολυπόθητο Champions League στην τροπαιοθήκη της από το 2023, αποτελεί φόβητρο για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Πολώ δε μάλλον, από τη στιγμή που θα επιδιώξει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα (4-2) από την Παρί Σεν Ζερμέν στην 2η αγωνιστική της League Phase, αλλά και της μέτριας εμφάνισης με την Ίπσουϊτς (νίκη 3-2).

Στα «απόνερα» της εποχής Γκουαρδιόλα, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο και το οικονομικό σκάνδαλο να ταλανίζει τον σύλλογο, πάντως, οι «Πολίτες» βρίσκονται στην κορυφή της Premiership με 7 στα 7 και 21 βαθμούς.

Το γεγονός ότι δεν παίζει ο τραυματίας Σεμένιο και ότι είναι αμφίβολος ο σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, εκ πρώτης όψεως μοιάζει θετικό για την Ένωση. Οι αντικαταστάτες τους, όμως, θα είναι επίσης παίκτες παγκόσμιας κλάσης (πιθανώς ο Φόντεν στην κορυφή ως “false 9”) που βλέπουν το ματς του Champions League ως ιδανική ευκαιρία και μάλιστα ενός θεωρητικά υποδεέστερου αντιπάλου.

 

Διαιτητής: Βιλί Ντελαζό (Γαλλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Χουσάνοφ, Ντίας, Γκεχί, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Άντερσον, Λιούις, Σερκί, Χάαλαντ (ή Φόντεν), Ντοκού
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι

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