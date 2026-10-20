Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ: Για το καλύτερο δυνατό η Ένωση στο «Έτιχαντ»

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Τον αντικειμενικά πιο δύσκολο ευρωπαϊκό αγώνα της στη δεκαετία που διανύουμε δίνει η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Η καλύτερη αγγλική ομάδα των τελευταίων δέκα χρόνων, με έξι πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, αλλά και το πολυπόθητο Champions League στην τροπαιοθήκη της από το 2023, αποτελεί φόβητρο για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Πολώ δε μάλλον, από τη στιγμή που θα επιδιώξει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα (4-2) από την Παρί Σεν Ζερμέν στην 2η αγωνιστική της League Phase, αλλά και της μέτριας εμφάνισης με την Ίπσουϊτς (νίκη 3-2).

Στα «απόνερα» της εποχής Γκουαρδιόλα, με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο και το οικονομικό σκάνδαλο να ταλανίζει τον σύλλογο, πάντως, οι «Πολίτες» βρίσκονται στην κορυφή της Premiership με 7 στα 7 και 21 βαθμούς.

Το γεγονός ότι δεν παίζει ο τραυματίας Σεμένιο και ότι είναι αμφίβολος ο σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, εκ πρώτης όψεως μοιάζει θετικό για την Ένωση. Οι αντικαταστάτες τους, όμως, θα είναι επίσης παίκτες παγκόσμιας κλάσης (πιθανώς ο Φόντεν στην κορυφή ως “false 9”) που βλέπουν το ματς του Champions League ως ιδανική ευκαιρία και μάλιστα ενός θεωρητικά υποδεέστερου αντιπάλου.

🌟Matchday in Manchester! https://t.co/dRfB9NLPr0 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 20, 2026

Διαιτητής: Βιλί Ντελαζό (Γαλλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Χουσάνοφ, Ντίας, Γκεχί, Γκβάρντιολ, Φερνάντες, Άντερσον, Λιούις, Σερκί, Χάαλαντ (ή Φόντεν), Ντοκού

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι