Madrid Open: Στον τρίτο γύρο με ανατροπή ο Τσιτσιπάς – Δεν κατάλαβε ότι κέρδισε και κάθισε στην καρέκλα του – ΒΙΝΤΕΟ

Την πρόκρισή του στον τρίτο γύρο του Madrid Open, πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας νίκησε με 2-1 σετ (3-6, 6-4, 6-3) τον Γιάν Λέναρντ Στρουφ, έπειτα από 1 ώρα και 57 λεπτά και αφού είχε πετύχει μία μεγάλη ανατροπή.

Ο Γερμανός και Νο79 της παγκόσμιας κατάταξης αιφνιδίασε τον Τσιτσιπά στο πρώτο σετ και μέχρι το τελικό 3-6 δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ωστόσο, η εξαιρετική εμφάνιση του Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ έκανε και πάλι απειλητικό τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος κρατώντας σταθερό το σερβίς του πέτυχε την ισοφάριση με 6-4.

Στο τρίτο σετ, η κυριαρχική εμφάνιση του Τσιτσιπά οδήγησε το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης στο άνετο 6-3 και στην πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό και Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, Λορέντζο Μουζέτι.

Didn’t even realize he won 😂@steftsitsipas delivers a 3-6 6-4 6-3 comeback against Struff!#MMOpen pic.twitter.com/RIdfapm8K9

— Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025