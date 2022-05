Λίβερπουλ: Τα «μαγικά» Τσιμίκα-Φιρμίνο λίγο πριν τη Γουλβς – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γουλβς, Κώστας Τσιμίκας και Ρομπέρτο Φιρμίνο μας προσέφεραν στιγμές μαγείας στην προπόνηση της Λίβερπουλ.

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζονται για το απόλυτο μπρα ντε φερ τίτλου, εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής στην Premier League την ερχόμενη Κυριακή (22/5,18.00), μιας και η απόσταση που τους χωρίζει είναι μονάχα ένας βαθμός.

Οι «Reds» υποδέχονται την Γουλβς των Σα και Ποντένσε και στην τελευταία τους προπόνηση πριν την συνάντηση με τους «Λύκους», η Λίβερπουλ ανέβασε ένα βίντεο στα Social Media με τους Κώστα Τσιμίκα και Ρομπέρτο Φιρμίνο, να κάνουν «ζογκλερικά», να βρίσκονται με… κλειστά μάτια και η μπάλα να μένει στον αέρα για περίπου ένα λεπτό.

The Kostas and Bobby training link-up you didn’t know you needed 👌 pic.twitter.com/yTvzWCSEjV

— Liverpool FC (@LFC) 20 Μαΐου 2022