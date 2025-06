Λίβερπουλ: «Έκλεισε» τον Φλόριαν Βιρτζ – Στα 150 εκατ. ευρώ το deal με την Λεβερκούζεν

Η Λίβερπουλ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι όταν βάζει έναν στόχο, τον πετυχαίνει. Βρέθηκε η χρυσή τομή ανάμεσα στους «Reds» και την Λεβερκούζεν και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία με τον γερμανικό σύλλογο για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτζ, ενεργοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές «βόμβες» του φετινού καλοκαιριού.

Η αγγλική ομάδα είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον νεαρό Γερμανό μεσοεπιθετικό, ωστόσο εκκρεμούσε η συνεννόηση με τη Λεβερκούζεν, η οποία ζητούσε 150 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του. Η Λίβερπουλ επιχείρησε να ρίξει την τιμή με προτάσεις που έφταναν τα 130 εκατομμύρια ευρώ, όμως τελικά αποδέχθηκε τους όρους της γερμανικής ομάδας.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για ποσό που ανέρχεται συνολικά στα 150 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Το ποσό αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ του συλλόγου.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!

Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.

Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.

Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025