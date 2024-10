Live: Παναθηναϊκός – Τσέλσι 0-0 (Α’ Ημίχρονο)

Φοβερή χειρονομία από τους παίκτες της Τσέλσι που φωτογραφήθηκαν στο ΟΑΚΑ με μία φανέλα του συλλόγου με το όνομα του Τζορτζ Μπάλντοκ. Κίνηση κλάσης από την Τσέλσι που ήρθε στην Αθήνα με μία φανέλα του συλλόγου με το όνομα του Μπάλντοκ και τον αριθμό 32 στην πλάτη. Λίγο πριν το ζέσταμα, οι παίκτες των Λονδρέζων φωτογραφήθηκαν με αυτή, με την Τσέλσι να ανεβάζει μία συγκινητική ανάρτηση που έγραφε: Για τον Τζορτζ. Οι σκέψεις μας πάνε στην οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ και όλους στον Παναθηναϊκό, έπειτα από την λυπηρή είδηση για τον πρόσφατο θάνατο του Άγγλου αμυντικού.

For George. 💙

Our thoughts go out to George Baldock’s family, and everyone at Panathinaikos FC, following the sad passing of the defender recently.#CFC | #UECL pic.twitter.com/ZP8ZBikIcq

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2024