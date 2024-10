Live – Ολυμπιακός – Μπράγκα 3-0 (2o ημίχρονο) – Δείτε τα γκολ των Ελ Καμπί και Έσε

O Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπράγκα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa Leageue, και θέλει την νίκη για να «σβήσει» την ήττα από την Λυών στη Γαλλία στην πρεμιέρα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπράγκα! / Our line-up for today’s match against Braga! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYSCB #UEL pic.twitter.com/HWwsPCekrr

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 3, 2024