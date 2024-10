Live – Αγγλία – Ελλάδα 0-1 (2ο ημίχρονο) – Δείτε το εκπληκτικό γκολ του Παυλίδη

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου για την 3η αγωνιστική του Nations League. Το κλίμα είναι πένθιμο λόγω του θανάτου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Δείτε το γκολ του Παυλίδη

1-0 Greece.

ENGLAND HAVE GONE BEHIND AT WEMBLEY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PAVLIDIS SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/542njZMTiO

