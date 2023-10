Λέιτον Όριεντ: Οπαδός άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που έβλεπε την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο

Ένας οπαδός της Λέιτον Όριεντ άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Σύμφωνα με αναφορές από βρετανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Λέιτον Όριεντ και της Λίνκολν, ένας οπαδός των γηπεδούχων έχασε τις αισθήσεις του στις κερκίδες. Οι γύρω του άνθρωποι κάλεσαν αμέσως βοήθεια, προσπαθώντας να τον βοηθήσουν.

Η αντίδραση των σεκιούριτι ήταν άμεση, με το ασθενοφόρο να φτάνει τέσσερα λεπτά αργότερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να παράσχουν άμεση βοήθεια στον νεαρό, ήταν πια αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων οπαδών, η αντίδραση του διαιτητή του αγώνα ήταν σοκαριστική. Παρά το γεγονός ότι κατάλαβε το τι είχε συμβεί, αποφάσισε να μην διακόψει το παιχνίδι και ζήτησε από τους παίκτες να συνεχίσουν τον αγώνα.

Αυτή η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους οπαδούς, οι οποίοι παρακολούθησαν τον φίλο της Λέιτον να “καταρρέει” μπροστά στα μάτια τους. Περίπου 20 άτομα αντέδρασαν με οργή στη στάση του διαιτητή και εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με σκοπό να διακόψουν τον αγώνα και να μεταφέρουν τον οπαδό έξω από το γήπεδο για να του παράσχουν άμεση βοήθεια.

Some very sad news to bring you. The Leyton Orient fan who fell ill at last night’s Lincoln City game has died. https://t.co/gfiSXRMphy

— Lincolnshire Live (@LincsLive) October 4, 2023