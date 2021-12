Λεμπρόν Τζέιμς: Σε καραντίνα ο «βασιλιάς» των Λέικερς

Στο πρωτόκολλο κορονοϊού, δηλαδή σε καραντίνα μπαίνει ο Λεμπρόν Τζέιμς. Γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει τα επόμενα ματς των Λέικερς.

Αυτό ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Έιντριαν Βοϊναρόφκσι. Ο “Βασιλιάς” έχασε και το ματς στο Σακραμέντο κόντρα στους Κινγκς εκεί όπου οι Λέικερς έφυγαν νικητές με 114-92.

Όπως έχει ενημερώσει ο ΛεΜπρόν στο παρελθόν είναι εμβολιασμένος ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν έχει προσβληθεί από τον ιό ή αν έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα.

Σε περίπτωση που έχει κορονοϊό θα πρέπει να μείνει εκτός για περίπου 10 ημέρες.

LeBron James — who the Lakers are listing in health and safety protocols — is expected to miss several games, source tells ESPN. Players with positive Covid cases must be out a minimum of 10 days.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2021