Κύπρος: Έκρηξη βόμβας στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών στη Λευκωσία

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε στο κτίριο που στεγάζεται ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου στη Λευκωσία λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης(8/6), προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Το σημείο έχει αποκλειστεί ενώ λήφθηκαν διάφορα τεκμήρια καθώς και υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης για αξιολόγηση.

A bomb exploded at the referees association offices at around 2am this morning.

Last night a general meeting for referees was held at the venue. pic.twitter.com/RdxVzIRjsE

