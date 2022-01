Κανονικά στην κλήρωση του Australian Open ο Τζόκοβιτς

Παρά την αβεβαιότητα για την παραμονή του στην Αυστραλία, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συμμετέχει στην κλήρωση για το Australian Open. Η κλήρωση έγινε πριν από λίγο και αναμένεται, αν όλα πάνε καλά, να αντιμετωπίσει έναν Σέρβο τενίστα στον πρώτο γύρο, τον Miomir Kecmanovic.

Eκκρεμεί η επίσημη απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, για το αν θα απελαθεί ή όχι.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022