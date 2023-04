Καλλιθέα: Συνελήφθη ο Αμερικανός ιδιοκτήτης της ομάδας για ενδοοικογενειακή βία

Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Άντριου Μπάρογουεϊ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Καλλιθέας, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στην σύζυγό του.

Ο Αμερικανός μεγιστάνας, μάλιστα, χρειάστηκε να περάσει κι ένα βράδυ στη φυλακή, για να μείνει τελικά ελεύθερος με εγγύηση.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ο 57χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος είναι μέτοχος και στην ομάδα χόκεϊ των Αριζόνα Κογιότς, είχε σοβαρό επεισόδιο με τη γυναίκα του σε κεντρικό ξενοδοχείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες, με τους αστυνομικούς να φτάνουν επί τόπου και φέρεται να βρήκαν το θύμα με μώλωπες και αίμα στα χέρια της. Ο Μπάρογουεϊ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ιδιοκτήτης της Καλλιθέας απολογήθηκε την επόμενη ημέρα κι αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 2.500 δολαρίων, ενώ του απαγορεύτηκε κάθε επαφή με τη σύζυγό του. Η υπόθεση του είχε οριστεί για την Κυριακή (3/4), ωστόσο η ακρόαση στο δικαστήριο αναβλήθηκε για τις 17 του μήνα.

Arizona Coyotes minority owner Andrew Barroway has been suspended indefinitely following his arrest Thursday in Colorado, the NHL said in a statement.

More details: https://t.co/KaKMDYULdr

— The Athletic (@TheAthletic) March 25, 2023