Η αντίδραση του Μέσι για την «τεσσάρα» της Μπαρτσελόνα στο Clasico

Ο Λιονέλ Μέσι δεν ξεχνά την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα. Ο οκτάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας», ο οποίος… που απολαμβάνει μια δεύτερη νεότητα με τα «χρώματα» της Ιντερ Μαϊάμι στο MLS, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, μετά την εμφατινή εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Σε μία σχετική ανάρτηση στο Instagram, ο «pulga», σχολίασε χαρακτηριστικά «τί σπουδαία νίκη!!», προσθέτοντας εικονίδια με χειροκροτήματα.

Lionel Messi’s comment after Barcelona’s 4-0 ElClásico win 🥹

Barça through and through 💙❤️ pic.twitter.com/iPZKGkZbSn

