Ο Γκάρι Ροντρίγκες πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ στον αγώνα του Πράσινου Ακρωτηρίου με το Καμερούν για το Κόπα Άφρικα. Ο άσος του Ολυμπιακού μπήκε στο παιχνίδι στο 46′ και επτά λεπτά αργότερα με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι έκανε το 1-1.

GOAL! CAPE VERDE!

Garry Rodrigues gets the Blue Sharks level to keep them in the tournament.

Cameroon 🇨🇲 1-1 🇨🇻 Cape Verde#AFCON2021pic.twitter.com/AZG7IdpgTc

