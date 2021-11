Viral έχει γίνει η συνέντευξη του Ιωάννη Παπαπέτρου μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Γερμανίδα δημοσιογράφος αντί για Ιωάννη Παπαπέτρου τον προσφώνησε Ιωάννη… Παπανδρέου. Ο μπασκετμπολίστας αρχικά σάστισε αλλά δεν έφερε τη δημοσιογράφο σε δύσκολη θέση, διορθώνοντάς την.

Did she say Papandreou? 🤔 pic.twitter.com/LqknsDQY2c

— The BasketHead (@theBasketHead2) November 18, 2021