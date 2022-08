Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είμαι εδώ για τη… βόλτα

Τα θετικά συναισθήματα που νιώθει φορώντας το εθνόσημο στο στήθος εξέφρασε μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μετά την επιστροφή στις προπονήσεις της εθνικής την Κυριακή (14/8) στο ΟΑΚΑ, ο «Greek Freak», με ανάρτησή του το βράδυ, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Είμαι εδώ για τη… βόλτα». Το Νο34 της εθνικής ανδρών και των Μιλγουόκι Μπακς συνόδευσε την ανάρτησή του με μία φωτογραφία που απαθανατίζεται ο ίδιος να πανηγυρίζει μαζί με τον Νικ Καλάθη, μετά από ασίστ του τελευταίου, στον πρώτο φιλικό αγώνα με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ, πριν από λίγες ημέρες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Έλληνες διεθνείς μετρούν αντίστροφα για το Τουρνουά «Ακρόπολις», που θα φιλοξενηθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου, με αντιπάλους της «επίσημης αγαπημένης» κατά σειρά τις Πολωνία (17/8), Γεωργία (18/8) και Τουρκία (19/8), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ.

I’m here for the ride 😤😤 pic.twitter.com/I2CmBPR1NX

