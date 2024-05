«FourFourTwo»: Κορυφαίος ευρωπαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος ευρωπαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, σύμφωνα με τη λίστα «τοπ-100» που παρουσίασε το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo».

Πίσω από τον διάσημο Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Νασρ, βρίσκεται ο «ιπτάμενος Ολλανδός» Γιόχαν Κρόιφ, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο «αυτοκράτορας» Φραντς Μπεκενμπάουερ.

Να σημειωθεί ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ, Κιλιάν Μπαπέ, περιορίζεται στην 69η θέση, ενώ το «τοπ-100» ολοκληρώνει ο Γερμανός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης Τόνι Κρόος, ο οποίος σήμερα (21/5) ανακοίνωσε ότι μετά το EURO 2024 θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση, με τον τελικό του Champions League στο Λονδίνο (1/6), με την Ντόρτμουντ, να είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μαδριλένους.

Η πρώτη δεκάδα:

