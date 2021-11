Formula 1: Θρίαμβος του Χάμιλτον στη Βραζιλία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι πολύ… γρήγορος και έμπειρος για να καταθέσει τα «όπλα» στη μάχη για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 και ο επίδοξος ανατροπέας του, Μαξ Φερστάπεν, το κατάλαβε πολύ καλά σήμερα, στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας.

Η Mercedes του Βρετανού επτάκις πρωταθλητή εκκίνησε από τη δέκατη θέση, αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα… Περνώντας σαν άνεμος τον έναν μετά τον άλλον τους αντιπάλους του, ο Χάμιλτον έφτασε εν τέλει τον Ολλανδό, που στην εκκίνηση είχε προσπεράσει από την πρώτη στροφή τον poleman Βάλτερι Μπότας, τον πέρασε κι αυτόν, είδε πρώτος την καρό σημαία και μείωσε τη διαφορά στους 13 βαθμούς, τρεις αγώνες πριν από τη λήξη της σεζόν.

Ο πιλότος της Red Bull ήταν δεύτερος και στην τρίτη θέση τερμάτισε το δεύτερο μονοθέσιο της Mercedes, με πιλότο τον Μπότας.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν κατά σειρά αναφοράς οι, Σέρχιο Πέρες (Red Bull Racing), Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari), Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ferrari), Πιερ Γκσλί (AlphaTauri Honda), Εστεμπάν Οκόν (Alpine), Φερνάντο Αλόνσο (Alpine), Λάντο Νόρις (McLaren).

